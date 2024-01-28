Россия продолжает применять диверсионно-разведывательные группы, сейчас их больше всего – в Сумской области.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В общем, если говорить об обстрелах, только с начала текущего месяца, нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Больше всего приходится по Харьковской области", - рассказал Демченко.

Больше всего атак ДРГ фиксируется в районе Сумского направления, но также отмечается активность в Харьковской области. В то же время, количество диверсий в Черниговской области значительно сократилось за последний период, отметил Демченко.

Напомним, вчера в Сумской области российские диверсанты зашли в село Андреевка, которое находится в 5-километровой приграничной зоне, в посёлке были убиты местные жители - брат и сестра.

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