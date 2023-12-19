РФ заявляет, что заминировала в Украине семь тысяч квадратных километров территории - при протяженности линии фронта в две тысячи квадратных километров.

При этом глубина минных полей составляет до 600 метров, что "вдвое больше стандарта", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Речь об укреплениях на той территории, которую Россия контролирует сейчас.

Также, по его словам, там было установлено полтора миллиона "зубов дракона", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150-ти тысяч укрытий для техники.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили об увеличении числа атак российских ДРГ в Сумской и Харьковской областях. Сообщается, что они вступают в бои с военными, атакуют гражданских и оставляют после себя взрывчатку.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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