Украина получила от США как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher стоимостью четыре миллиона долларов.

Об этом пишет журнал Forbes.

Официально о поставке не сообщалось. Издание обратило внимание на фотографии, которые были сделаны 3 ноября по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины. На одном из снимков видна 55-тонная американская бронемашина M1150.

Техника Assault Breacher способна выкапывать и подрывать противопехотные мины, открывая проходы через минные поля.

Ранее Forbes писал, что за неделю на южном направлении были списаны две машины для разминирования M1132.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки "были безуспешными". По информации военного обозревателя, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного. Вчера россияне провели один из наиболее массированных налетов "Шахедов" - 40 беспилотников, из которых было сбито 24.

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