Отключать должникам электроэнергию начнут уже с понедельника, 29 января.

Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, это не означает, что все, у кого есть долги, получат уведомления об отключении 29 января.

"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. Второй критерий - это глубина долга: есть задолжавшие за один месяц, и это не такая большая проблема, мы общаемся с ними. А есть задолжавшие за год и больше. Отключение произойдет после получения именно предупреждения: 10 дней - и отключаем", - сказал Коваленко.

Ранее Коваленко уже говорил, что Yasno начнет отключать потребителей-должников от электроэнергии уже с конца января. При этом за услугу отключения, а потом подключения света в случае погашения задолженности тоже нужно будет заплатить. И тогда в течение 5 дней подачу электроэнергии снова восстановят.

Напомним, что остановка снабжения электроэнергией рядовых потребителей стала возможной после того, как Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению. Исключение действует только для зоны активных боевых действий.