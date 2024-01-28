В Yasno рассказали, когда начнут отключать свет украинцам за долги. Названа дата
Отключать должникам электроэнергию начнут уже с понедельника, 29 января.
Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
По его словам, это не означает, что все, у кого есть долги, получат уведомления об отключении 29 января.
"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. Второй критерий - это глубина долга: есть задолжавшие за один месяц, и это не такая большая проблема, мы общаемся с ними. А есть задолжавшие за год и больше. Отключение произойдет после получения именно предупреждения: 10 дней - и отключаем", - сказал Коваленко.
Ранее Коваленко уже говорил, что Yasno начнет отключать потребителей-должников от электроэнергии уже с конца января. При этом за услугу отключения, а потом подключения света в случае погашения задолженности тоже нужно будет заплатить. И тогда в течение 5 дней подачу электроэнергии снова восстановят.
Напомним, что остановка снабжения электроэнергией рядовых потребителей стала возможной после того, как Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению. Исключение действует только для зоны активных боевых действий.