Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок парочки лосей из зоны отчуждения ЧАЭС, попавших в объектив фотоловушки.

Фотография появилась в Фейсбуке.

Как рассказали в заповеднике, в кадре оказалась семья: мама-лосиха и ее почти взрослый теленок-лосенок.

Лоси - самые крупные представители семейства оленевых. На фоне более мелких и пугливых дальних копытных родственников они выглядят величественными и степенными.

На днях Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото табуна лошадей Пржевальского на отдыхе в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также заповедник показывал фото воробьиного сыча - самой маленькой совы на территории Украины, которая водится и в зоне отчуждения.