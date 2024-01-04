Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото зайца-русака в зоне отчуждения ЧАЭС возле заброшенного жилья.

В Украине у зайца нет охранного статуса - это обычный охотничий вид. В последнее время он стал малочисленным преимущественно по причине перехода сельского хозяйства на высокоинтенсивные технологии выращивания подсолнечника и кукурузы.

Летом мех зайца серого цвета, желто-рыжий с боков и буроватый на спине, а на зиму он белеет по бокам, в отличие от зайца-беляка, у которого мех зимой чисто белый, за исключением ушей. У русака уши гораздо длиннее, чем у беляка. Хвост у него тоже длинный, сверху черный, снизу белый.

Он реже, чем заяц-беляк, петляет и сдваивает следы, возвращаясь по собственному следу назад.

Серый заяц – широко распространенный вид в Чернобыльском заповеднике и Украине. Он предпочитает местность, где сельскохозяйственные угодья занимают 50% и более, а также места с таким микрорельефом, где толщина снега не превышает 30 см.

Заяц активен круглый год, в течение суток больше всего в ночное время. Зайцы тратят треть своей жизни на поиск пищи. В дневное время они прячутся в углублениях в земле. Зверьки могут бежать со скоростью 70 км/ч, и когда они сталкиваются с хищниками, то полагаются на опережение их на открытом пространстве. Зайцы обычно считаются асоциальными, но их можно увидеть как в больших, так и небольших группах. Животные общаются друг с другом разными зрительными сигналами. Когда они проявляют интерес, то поднимают уши, а опускание ушей предупреждает других, чтобы держались в стороне.

Ранее Чернобыльский заповедник показал фото жизни волков в зимней зоне отчуждения ЧАЭС.

Также он публиковал зимние фото стада одичавших в зоне отчуждения коров.