Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото животных зоны отчуждения ЧАЭС.

На одном из снимков олень (см. выше), у которого поздней осенью закончился период гона. Зимой ему уже нет дела до самок.

Если в сезон гона ему не удалось собрать гарем самок, то ему придется ходить одиноким холостяком до следующей осени.

На втором снимке изображена лиса. У лисы прекрасные обоняние и слух. Зимой рыжая хищница внимательно прислушивается к разным звукам и безошибочно определяет, где под снегом спрятался какой-нибудь мелкий грызун.

На третьем фото стадо кабанов. В этой группе диких свиней секачей (так называют взрослых кабанов, имеющих нижние и верхние клыки, которые с возрастом становятся острее) не видно. Очевидно, у этого стада матриархат. У самок клыки меньше, поэтому они не атакуют ими врага, как самцы, а кусают и топчут его копытами.



Ранее Чернобыльский заповедник показал фото жизни волков в зимней зоне отчуждения ЧАЭС.

Также он публиковал фото зимней зоны отчуждения. На них попали тетерева, лошади Пржевальского и белка.