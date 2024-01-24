Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото воробьиного сыча.

Снимок появился в Фейсбуке.

Воробьиный сыч – самая маленькая сова фауны Украины: длина ее тела составляет всего 15-17 см с перьями, а вес и вовсе крохотный – 50-77 граммов. Впрочем, это не мешает птице успешно охотиться на мелких грызунов и некрупных пернатых.

На заповедной территории зоны отчуждения ЧАЭС ученым известно о 39 местах пребывания сычика. Общая численность этой миниатюрной совы может достигать 50-60 пар.

Воробьиные сычи селятся в лиственных и смешанных лесах возле лужаек и лугов. Это оседлые птицы, но в зимнее время некоторые взрослые и большая часть молодых особей отлетают к югу. В отличие от многих видов сов, они охотятся утром до вечерних сумерек.

Гнездятся сычи в дуплах дятлов. Под таким дуплом можно найти остатки добычи, которые самка выбрасывает, чистя гнездо. Перед зимовкой сычики в отдельных дуплах заготавливают еду – всё тех же мелких птиц и млекопитающих. Спокойный и самоуверенный характер сычика позволяет фотографу близко подходить к птице и делать отличные снимки.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото зимней жизни животных в зоне отчуждения.

Также он показывал снимки редкой хищной птицы, которая отбивает гнёзда у сорок и ворон.