Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал жизнь животных в зоне отчуждения ЧАЭС зимой.

Как и все оленевые, европейские косули зимой собираются в группы. Они могут быть малочисленными. Однако чем больше снега, тем больше косуль прибивается к стаду. Очевидно, пугливым животным легче пережить зиму в компании родственников.

Дорога на территории заповедника в солнечный день.

В объектив фотоловушки попали рыси. Впереди либо мать, либо самая смелая рысь из выводка. Дикие кошки прислушиваются: вдруг где-нибудь близко добыча?

Рядом с заброшенной хатой лесные звери давно проложили себе тропу. Здесь шастают рыжие лисы, вынюхивают чужие следы серые зайцы, неторопливо проходят лоси. Вот и олениха не спешит убегать. Шествует по своим делам, прислушиваясь к окружающим звукам. Ей нужно беречь себя: она уже беременна.

Еще одна компания рысей на фото сверкает глазами. Их глаза отражают даже слабый источник освещения, поэтому заметны на фото.

По бревнам над каналом могут пройти разве что рыси на мягких лапах или другие животные, умеющие балансировать. Лошади на такое неспособны. Даже дикие пржевальцы. Зато они умеют быстро бегать. А сейчас расположились на отдых.

Животные заповедной территории так часто попадают в фотоловушки, что, кажется, они здесь совершенно непуганые. Однако людей звери все же опасаются и почти сразу убегают, как только заметят стороннего наблюдателя.

Ранее заповедник показывал фото зайца-русака в зимнем меху у заброшенного жилья.

Также он публиковал снимки жизни волков.