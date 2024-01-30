Украина находится в мировом рейтинге коррупции на 104-м месте из 180 стран мира. В Европе (если не считать Россию и Турцию) хуже ситуация с коррупцией только в Боснии.

Это следует из обновленного индекса восприятия коррупции от Transparency International за 2023 год.

При этом Украина показала рост на три балла в сравнении с 2022 годом. Это один из самых лучших результатов из всех стран.

Это вывело ее на 104-е место. Она делит эту строчку с Алжиром, Сербией и Бразилией.

Для сравнения: у Польши - 47-е место, Грузии - 49-е, Молдовы - 76-е, Беларуси - 98-е, Турции - 115-е, России - 141-е.

В первую десятку лидеров входят Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия и Люксембург.

Напомним, в декабре Национальное агентство по противодействию коррупции назвало самые коррумпированные области Украины по итогам 2023 года.

Так, согласно количеству правонарушений в пятерку лидеров вошли Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Винницкая области.

Ранее в НАПК сообщили, что в Украине "значительно снизился" уровень коррупции. С 2010 года количество украинцев, имевших коррупционный опыт, снизилось с 60% до 17%.