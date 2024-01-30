Россия формирует Африканский корпус - новые вооруженные силы, которые должны будут взять под контроль бизнес-империю "Вагнера" в Африке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Москва хочет возродить свое влияние на континенте времен холодной войны "в период резкого снижения влияния Запада".

"Если это будет формализовано, особенно с уходом Франции, это, безусловно, станет гораздо более значительным и потенциально долгосрочным сдвигом в геополитическом и дипломатическом раскладе", - заявил бывший специальный посланник США в Сахеле Дж. Питер Фам.

Набрать 20 тысяч бойцов, в том числе бывших "вагнеровцев", хотят к середине года. Их направят в как минимум пять дружественных России стран - Буркина-Фасо, Ливию, Мали, Центральноафриканскую Республику и Нигер.

Планируется создание сети военных баз, контролируемых Минобороны РФ. Штаб-квартира будет находиться в ЦАР.

Но это больше не позволит РФ отрицать обвинения ООН, говоря о своей непричастности к действиям наемников.

"Москва извлекла выгоду из дестабилизации в Западной Африке, вызванной военными переворотами и исламистскими восстаниями в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые усугубляются народным недовольством бывшей колониальной державой Францией и предполагаемым вмешательством Запада", - пишет Bloomberg.

В сентябре три страны Сахеля и Россия подписали пакт о взаимной обороне. На прошлой неделе военный лидер Чада, который считается последним оплотом западного влияния в Сахеле, встретился с Путиным в Москве. При этом в соседнем Нигере у США есть крупная база беспилотников.

Ранее сообщалось, что после смерти Пригожина президент Путин перехватывает контроль над ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.