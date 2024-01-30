Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины был атакован хакерами, в результате чего он сейчас не доступен для пользователей.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики в соцсетях.

"На официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта", - говорится в сообщении.

Пока в ведомстве призвали отслеживать новости в его аккаунтах в соцсетях.

В последние дни хакеры часто атакуют украинские государственные ресурсы.

Так, на выходных мы сообщали, что Координационный штаб по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки Украины проинформировал о хакерской атаке на свои ресурсы. С целью безопасности на время ограничили доступ к некоторым функциям и ресурсам.

А до этого компания "Нафтогаз" заявила о масштабной кибератаке на свои дата-центры. Тогда не работали сайты и колл-центры компании, в том числе "Газсети".

В тот же день в ВСУ сообщили о российских кибератаках на государственный и коммерческий секторы Украины, в том числе на ресурсы Минобороны. Вредоносное программное обеспечение распространялось взломщиками через электронные письма якобы от имени ГСЧС и Госспецсвязи.