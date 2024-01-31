Эксперты Организации объединённых наций в ужасе от казни Кеннета Смита азотом в Алабаме.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

"Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и не чем иным, как санкционированной государством пыткой", - заявили эксперты.

Накануне преподобный Джефф Худ, который был духовным наставником Смита и одним из свидетелей его казни, заявил, что это была "самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел".

Напомним, Смит был приговорён к смертной казни за участие в наёмном убийстве в 1988 году. Он и ещё один мужчина получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт от её собственного мужа, который погряз в долгах и таким образом хотел улучшить свои дела, получив от смерти жены страховку.

При этом в первый раз Кеннета Смита казнили в ноябре 2022 года путём введения смертельной инъекции. Но за всё время, регламентированное на приведение приговора в исполнение, палачи так и не сумели попасть иглой в вену осуждённого. После неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, умершвление остановили.

После этого, в США решили впервые в истории провести казнь с помощью азота.