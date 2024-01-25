В начале января в штате Алабама суд разрешил привести в исполнение первый в истории США смертный приговор с помощью азота. 25 января так казнят Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство жены проповедника в 1988 году.

Во время казни мужчину заставять вдохнуть азот. Азот является физиологически инертным газом наряду с аргоном, гелием и метаном. Он не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто разбавляет кислород, постепенно замещая его во всех клетках. В итоге человек умирает.

Причину такой смерти называют азотной гипоксией.

На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.

Кеннет Смит

Как мы писали, Смита будут казнить уже во второй раз. В первый раз, в ноябре 2022 года, палачи уложили осужденного на каталку в камере смерти тюрьмы имени Уильяма Холмана (Алабама), пристегнули его ремнями и попытались ввести смертельную смесь химических препаратов. Однако им не удалось попасть иглой в вену. После неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь остановили, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.

И вот спустя 14 месяцев штат Алабама снова попытается выполнить приговор.