На сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) появились уже три жалобы от мужчин-украинцев, которые касаются отказов в пропуске заявителей через границу Украины. Заявители жалуются, что ограничение их выезда за границу во время военного положения было незаконным. И нарушало их право на свободу передвижения.

Один из истцов - житель Черниговской области Андрей Кузьменко - пытался выехать в мае 2022 года на основании судимости (предъявил военный билет с отметкой о снятии с воинского учета). Пограничники его не выпустили, выдав письменный отказ, где не указывались конкретные основания.

Кузьменко оспорил это в Окружном админсуде Киева, но тот был ликвидирован, и дело передали в другой суд. Разбирательство еще идет. Тогда истец снова попытался выехать и снова получил отказ, который понес в Черновицкий админсуд.

Там Кузьменко утверждал, что ни один из законов не содержал запрета на выезд мужчин из страны - и что установление любого такого запрета посредством подзаконных актов (то есть, указом президента) противоречило Конституции. Но этот и последующие украинские суды иск отклонили.

Еще один иск в ЕСПЧ - от жителя Черниговщины Кирилла Дорондова. В октябре 2022 года он предпринял попытку выехать в Польшу на учебу. На границе он показал документы, подтверждающие, что является студентом, а также копию своего письменного заявления, направленного в военкомат с просьбой об отсрочке.

Погранслужба отказала в пропуске, не объяснив четких оснований и выдав документ с перечислением законов и указов о военном положении и мобилизации.

Суды, в которые подавал Дорондов, не отменили отказала погранслужбы. Но признали, что как студент он имеет право на отсрочку и не подлежит мобилизации.

Также один из украинских судов установил, что правила пересечения границы студентами "были неясными и противоречивыми". И порекомендовал Кириллу ориентироваться на разъяснения погранслужбы по документам, которые нужно иметь с собой студенту для пересечения кордона.

Тем не менее, дело ушло в ЕСПЧ.

Третий иск - от жителя Киевской области Олега Кониченко. Он пытался выехать из Украины в начале марта 2022 года с двухлетним сыном. В выезде было отказано без предъявления письменных обоснований.

Вторая попытка выезда была в мае. Кониченко пытался снова уехать с сыном, имея документы, что в разводе с женой, а сын живет с ним. Но снова получил отказ. В нем указывалось, что мужчина не предоставил документов для выезда, но не уточнялось, каких именно.

Истец подал в суд, где обжаловал этот момент, а также заявил, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).

"Закон о мобилизации, на который ссылались власти, не регулировал вопросы, связанные с пересечением государственной границы, и не уточнял, какие документы необходимы для этого", - говорилось в исковых заявлениях.

Параллельно он снова попытался покинуть страну, собрав еще больший пакет документов, доказывающий, что он - отец-одиночка. Но все украинские суды заявителю отказали, и он обратился в европейский.

Ранее сообщалось, что омбудсмен потребовал у пограничников разъяснить, какие документы нужны украинцам для пересечения границы.