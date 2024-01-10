Появилось продолжение истории многодетного отца восьмерых детей, которого не выпускали за границу, требуя заменить в ТЦК слово "зняття" на слово "виключення" с военного учета.

Супруга мужчины Ирина Сёмкина-Мецкер в Facebook рассказала, что в ТЦК с первой попытки им это делать отказались. А со второй все-таки получилось.

"В связи с тем, что приказ Минобороны №207 утратил свою силу еще в 2008 году, мы пошли путем получения отсрочки как многодетный отец. Для получения отсрочки по многодетности нужно написать заявление, что мы хотим пройти комиссию и получить эту отсрочку, ну и дальше по стандартной схеме. И вуаля, а таки можно. Мы "выключены" с военного учета и свободно можем ездить куда хотим!", - пишет женщина.

Ранее мы рассказывали, что в Украине "выездным" категориям мужчин серьезно усложнили пересечение границы.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также указать правовые основания такого требования.