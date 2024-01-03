Многодетного отца восьмерых детей не выпустили за границу, потребовав обратиться в ТЦК и заменить в военном билете слово "снятием" ("зняттям") на "исключением" ("виключенням") во фразе о снятии с воинского учета.

Об этом сообщила супруга мужчины Ирина Сёмкина-Мецкер в Facebook.

Семья послушно направилась в военкомат, но там сказали, что исправлять ничего не будут.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что раз он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никакие исправления они делать не будут. Конечно же, косят на погранцов и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию. Замкнутый круг!" - сказано в посте Сёмкиной-Мецкер.

По ее словам, попасть в военкомат "невозможно", поскольку "царица", которая ведет прием, не хочет разговаривать с людьми.

В пятницу семья намерена вернуться в ТЦК с адвокатом, обещает и дальше освещать эту ситуацию.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также указать правовые основания такого требования.

Мы не раз рассказывали, что в Украине "выездным" категориям мужчин серьезно усложнили пересечение границы.