Козельщинский районный суд Полтавской области 24 января рассмотрел дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Перед судом предстала женщина за то, что ее дочь откусила край стакана.

Об этом сообщает "Кременчуцька газета" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 31 декабря 2023 года.

В суде женщина, на которую выписали протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, рассказала, что в тот вечер была дома вместе с дочерью, и последняя попросила налить соку. Мать налила его в стакан. Ребенок стал утолять жажду и в это время случайно откусил часть стакана. Мать срочно вызвала скорую помощь.

Со слов женщины, она постоянно занимается воспитанием ребенка, заботится о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии и обучении.

В результате дело закрыли, поскольку отсутствовал состав административного нарушения.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове мать, прыгнувшую под поезд с детьми, хотели лишить родительских прав.

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