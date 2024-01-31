Судья раскритиковала реформы. Фото: kalix.club

Целью судебной реформы в Украине является искусственное создание покорных судей.

Такое мнение высказала судья Хозяйственного суда Киева Инна Отрош изданию "Закон и бизнес".

Отрош перечислила пункты, из которых следует, что судебная реформа направлена на уничтожение независимости судей:

  1. Целью судебной реформы в ее перманентном состоянии является искусственное создание покорных судей, которые будут говорить только тогда и только то, что им разрешат.
  2. Запрос на проведение реформы формируется не обществом, а определенными структурами на внутреннем уровне, полностью подотчетными структурам внешним.
  3. Лозунг "формирование независимого суда" является исключительно прикрытием для достижения противоположной цели путем удержания в постоянном страхе судей, которые находятся под угрозой увольнения, если не будут соответствовать "правильным" критериям.
  4. Полное незнание членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) не только профильного закона, а даже собственного регламента. Или же знание - и сознательное нарушение.
  5. Использование Общественным советом доброчестности (ОСД) практики ЕСПЧ с умным видом и с полным пониманием, что она нерелевантна в конкретном деле. Однако члены ВККС не прибегают к анализу таких мелочей.
  6. Полное пренебрежение требованиями закона "О защите персональных данных" по отношению к конфиденциальной информации как о судье, так и его близких.
  7. Сбор ВККС информации с ограниченным доступом, не соответствующий целям проведения оценки и свидетельствующий о непропорциональном вмешательстве в право на уважение частной жизни судьи и его близких.
  8. Превращение ОСД в орган досудебного расследования, а формат участия ОСД в заседании ВККС - в статус прокурора в поддержании "государственного" обвинения.
  9. Члены ВККС устанавливают показатели неблагочестия, которые по своей сути нарушают принцип верховенства права, правовую определенность, принцип должного управления субъекта властных полномочий.
  10. ВККС осуществляет пересмотр законности актов индивидуального действия, которые издала эта же Комиссия в другом составе, а также актов Высшего совета правосудия (ВСП) и президента.
  11. Члены ВККС выражают смелые соображения по поводу "использования родственных и других связей судьей при назначении на должность" и при этом родственники этих членов принимают участие в конкурсе в апелляционные суды.
  12. В заседании принимает участие член ВККС, в отношении которого уполномоченные органы предоставляют информацию о наличии у него паспорта гражданина РФ, и члены комиссии уверенно рассказывают судье о неэтичности его поездок и общения с близким лицом, находящимся на временно оккупированной территории Крыма (при этом судья не нарушал ни одного закона).
  13. Член ВСП, который должен будет рассматривать в будущем решение ВККС (представление об увольнении), выражает публично собственное мнение по этому решению, демонстрируя неприкрытое удовлетворение.
  14. Неустановленное лицо из ВСП предоставляет организации автолюбителей (членом которой он был и остается) служебную информацию.

Ранее СБУ и Служба внешней разведки подтвердили, что новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов имеет гражданство РФ.

"Страна" подробно анализировала судебную реформу, предложенную  президентом Владимиром Зеленским.

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