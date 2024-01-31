Цель судебной реформы в Украине - взращивание покорных судей - судья Инна Отрош
Целью судебной реформы в Украине является искусственное создание покорных судей.
Такое мнение высказала судья Хозяйственного суда Киева Инна Отрош изданию "Закон и бизнес".
Отрош перечислила пункты, из которых следует, что судебная реформа направлена на уничтожение независимости судей:
- Целью судебной реформы в ее перманентном состоянии является искусственное создание покорных судей, которые будут говорить только тогда и только то, что им разрешат.
- Запрос на проведение реформы формируется не обществом, а определенными структурами на внутреннем уровне, полностью подотчетными структурам внешним.
- Лозунг "формирование независимого суда" является исключительно прикрытием для достижения противоположной цели путем удержания в постоянном страхе судей, которые находятся под угрозой увольнения, если не будут соответствовать "правильным" критериям.
- Полное незнание членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) не только профильного закона, а даже собственного регламента. Или же знание - и сознательное нарушение.
- Использование Общественным советом доброчестности (ОСД) практики ЕСПЧ с умным видом и с полным пониманием, что она нерелевантна в конкретном деле. Однако члены ВККС не прибегают к анализу таких мелочей.
- Полное пренебрежение требованиями закона "О защите персональных данных" по отношению к конфиденциальной информации как о судье, так и его близких.
- Сбор ВККС информации с ограниченным доступом, не соответствующий целям проведения оценки и свидетельствующий о непропорциональном вмешательстве в право на уважение частной жизни судьи и его близких.
- Превращение ОСД в орган досудебного расследования, а формат участия ОСД в заседании ВККС - в статус прокурора в поддержании "государственного" обвинения.
- Члены ВККС устанавливают показатели неблагочестия, которые по своей сути нарушают принцип верховенства права, правовую определенность, принцип должного управления субъекта властных полномочий.
- ВККС осуществляет пересмотр законности актов индивидуального действия, которые издала эта же Комиссия в другом составе, а также актов Высшего совета правосудия (ВСП) и президента.
- Члены ВККС выражают смелые соображения по поводу "использования родственных и других связей судьей при назначении на должность" и при этом родственники этих членов принимают участие в конкурсе в апелляционные суды.
- В заседании принимает участие член ВККС, в отношении которого уполномоченные органы предоставляют информацию о наличии у него паспорта гражданина РФ, и члены комиссии уверенно рассказывают судье о неэтичности его поездок и общения с близким лицом, находящимся на временно оккупированной территории Крыма (при этом судья не нарушал ни одного закона).
- Член ВСП, который должен будет рассматривать в будущем решение ВККС (представление об увольнении), выражает публично собственное мнение по этому решению, демонстрируя неприкрытое удовлетворение.
- Неустановленное лицо из ВСП предоставляет организации автолюбителей (членом которой он был и остается) служебную информацию.
Ранее СБУ и Служба внешней разведки подтвердили, что новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов имеет гражданство РФ.
"Страна" подробно анализировала судебную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским.