В Киеве школы могут перевести на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация.

По данным КГГА, заболеваемость среди детей в столице Украины по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 50%.

"Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы", - сообщил директор департамента образования и науки городской администрации Елена Фиданян.

Ранее в Киевской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог.

При этом самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. Половину от общего числа заболевших составляют дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 44%.

В 33 учебных заведениях области уже введено дистанционное обучение.

Мы также сообщали, что с начала года в Киеве зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.