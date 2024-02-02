В Ужгороде все школы с 5 феврая закрывают на карантин.

Об этом сообщает Ужгородский городской совет на своей странице в Фейсбуке.

Ограничение на посещение образовательных учреждений принято сроком на неделю.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю выросла почти на 70%, среди детей - в 2,3 раза. Из всех госпитализированных 85% - дети.

Эпидемический порог гриппа превышен на 80,1%. К тому же в Украине продолжает ходить коронавирус.

Ранее из-за роста заболеваемости переводить школы на дистанционное обучение начали в Киевской области. Больше всего школ перевели детей на дистанционку в Бориспольском районе - 18. Еще по 7 в Фастовском и Броварском. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области выросла на 39%. На 8% превышен эпидемический порог.

Мы также сообщали, что масочный режим в Киеве: КГГА призывает жителей надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19.