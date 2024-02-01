В Киевской области из-за резкого распространения гриппа закрыли уже 32 школы.

Об этом сообщили на брифинге в Киевской ОГА.

Больше всего школ перевели детей на дистанционку в Бориспольском районе - 18. Еще по 7 в Фастовском и Броварском.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области выросла на 39%. На 8% превышен эпидемический порог.

Ранее в Киевской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог.

При этом самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. Половину от общего числа заболевших составляют дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 44%.

В 33 учебных заведениях области уже введено дистанционное обучение.

К тому же вчера сообщили, что киевские школы могут перевести на дистанционное обучение после роста заболеваемости гриппом.

ВОЗ призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют соблюдать масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.