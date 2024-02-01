Из-за эпидемии гриппа в Киевской области закрыты 32 школы
В Киевской области из-за резкого распространения гриппа закрыли уже 32 школы.
Об этом сообщили на брифинге в Киевской ОГА.
Больше всего школ перевели детей на дистанционку в Бориспольском районе - 18. Еще по 7 в Фастовском и Броварском.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области выросла на 39%. На 8% превышен эпидемический порог.
Ранее в Киевской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог.
При этом самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. Половину от общего числа заболевших составляют дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 44%.
В 33 учебных заведениях области уже введено дистанционное обучение.
К тому же вчера сообщили, что киевские школы могут перевести на дистанционное обучение после роста заболеваемости гриппом.
ВОЗ призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют соблюдать масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.