Российское издательство АСТ приостановило выплаты по договорам писательнице Людмиле Улицкой, которая на днях в разговоре с пранкерами заявила, что переводит свои авторские отчисления в Украину.

Об этом издательство сообщило агентству "Интерфакс".

На днях пранкеры Вован и Лексус поговорили с Улицкой от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Она рассказала, на что направляет гонорары за свои книги, продаваемые в России.

"В России мои книги пока издают. В магазинах продают их запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут в Украину", ─ сообщила писательница.

Также она назвала "правом Украины" покушение на своего коллегу Захара Прилепина и на убийство Дарьи Дугиной. При этом из ее слов понятно, что Прилепина она не считает человеком.

"Он давно уже отрёкся от этого звания человека, поэтому давайте оставим Захара Прилепина в стороне", - сказала она.

Кроме того, Улицкая считает, что крымчан нужно принудительно переселить в Россию, после того как Украина вернёт полуостров.

После резонанса, вызванного в России этими заявлениями, АСТ прекратило выплаты Улицкой.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений в Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", - сообщили в издательстве.

Там напомнили, что книги Улицкой - романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза - выходят в АСТ с 2011 года.

Также российские СМИ сегодня написали, что книги писательницы перестали выдавать московские библиотеки и ее лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). Глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская опубликовала выписку из соответствующего протокола ученого совета РХТУ, которую ей прислал университет.

В документе говорится, что члены совета лишили Улицкую почетного звания еще на заседании 30 августа 2023 года. За это решение проголосовали все 50 участников встречи. Решение совета связано с "обращением гражданина". Какого именно, в вузе не уточнили.

Что касается библиотек, то книги Улицкой сегодня утром пропали из электронной системы "Библиотеки Москвы". А сотрудники библиотек признались журналистам, что со среды поступило указание направлять книги писательницы на списание.

Тем временем агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что МИД РФ дал указание дипломатам преследовать российских артистов, которые уехали за границу и поддержали Украину. МИД РФ прокомментировал статью в Bloomberg и заявил, что всех, кто поддерживает Украину, "надо не преследовать, а судить".

Ранее мы писали, что музыкантов российской группы "Би-2", поддержавшей Украину, в Таиланде задержала местная полиция. Как считают артисты, это произошло из-за давления извне.

Вчера группу депортировали в Израиль.