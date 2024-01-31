Все участники группы "Би-2" депортированы из Таиланда в Израиль.

Об этом сообщет телеграм-канал музыкантов.

Решение о депортации сегодня принял Совет безопасности королевства Таиланд.

Накануне в Израиль выпустили солиста группы Лёву, а остальным членам ансамбля в вылете в Израиль отказали. При этом четверо из семи членов группы имеют израильские паспорта.

Тогда Лёва не стал дожидаться, когда на свободу выйдут его коллеги по коллективу и улетел на Святую землю водиночку.

Ранее, российское консульство сорвало освобождение музыкантов "Би-2" из таиландской тюрьмы.

После визита высокопоставленных российских дипломатов музыкантам объявили, что решение о депортации в Израиль отменено.

С консулом РФ участники группы общаться отказались.

Напомним, музыканты были задержаны 24 января после концерта на Пхукете "из-за проблем с документами".

"Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы Лёва и Шура не граждане РФ", - рассказали музыканты.