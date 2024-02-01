Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию волка в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Поведение этого хищника хорошо изучено, однако трудно сказать, что делает животное на фото: оно одинокое или из стаи, кого-то ожидает или оглядывается на подозрительные звуки, а может, просто устал и остановился отдохнуть перед объективом фотоловушки.

Ранее заповедник показал фото позирующих на камеру лосей из зоны отчуждения.

Также он публиковал фото лошадей Пржевальского в снегу.