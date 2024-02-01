Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет более чем на 75%.

Об этом пишет The Guardian.

Последние данные онкологического подразделения ВОЗ, Международного агентства по исследованию рака (МАИР), показывают рост с 14,1 миллиона новых случаев заболевания раком и 8,2 миллиона смертей во всем мире в 2012 году до 20 миллионов новых случаев и 9,7 миллиона смертей десятилетие спустя.

МАИР прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей увеличится почти вдвое с 2012 года и превысит 18 миллионов.

МАИР считает, что в странах с самым высоким доходом в 2050 году будет зарегистрировано дополнительно 4,8 миллиона новых случаев, но в странах с более низким доходом будет наблюдаться самый большой пропорциональный рост числа случаев. Согласно прогнозам, смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.

Недавно один из самых распространенных в мире подсластителей - аспартам - был официально признан повышающим риск заболеть раком.

Также сообщалось, что искусственный интеллект научился распознавать рак легких на ранних стадиях.