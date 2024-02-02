Дмитрий Овсянников. Фото: twitter.com/mkomsomolets

Бывшего "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова могут экстрадировать в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Украине на экс-"губернатора" заведено несколько уголовных дел еще в бытность его работы в Севастополе. Также Овсянников может представлять интерес и для западных спецслужб, поскольку имел доступ к ценной информации, занимая довольно высокие посты, заявил российский политолог Георгий Бовт.

"Бывший российский чиновник слишком быстро расслабился. Вообще загадочная история, как с него сняли санкции и еще более загадочная история, как он вообще выехал за границу, имея допуск к государственной тайне. И тем не менее, так быстро и легко соскочил. Видимо, это все вскружило ему голову и он, наверное, забыл, что Британия вышла из ЕС и решил, что раз с него санкции сняли европейские, то ему все можно", - сказал Бовт. 

По его мнению, Овсянникова опросят по поводу того, что он знал насчет гостайны, в частности, работая в Министерстве промышленности и на двух предприятиях, которые были тесно связаны с военно-промышленным комплексом. 

Бовт высказал предположение, что у Овсянникова были документы на другое имя, по которым он и жил в Лондоне. Иначе он просто не смог бы попасть на территорию Британии.

Ранее сообщалось, что Овсянникова задержали в Великобритании по делу о нарушении санкций.

Как мы писали, летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке "губернатора" Севастополя Сергея Меняйло. Временно исполняющим обязанности "губернатора" города тогда назначили Овсянникова.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.