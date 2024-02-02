Бывшего "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова могут экстрадировать в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Украине на экс-"губернатора" заведено несколько уголовных дел еще в бытность его работы в Севастополе. Также Овсянников может представлять интерес и для западных спецслужб, поскольку имел доступ к ценной информации, занимая довольно высокие посты, заявил российский политолог Георгий Бовт.

"Бывший российский чиновник слишком быстро расслабился. Вообще загадочная история, как с него сняли санкции и еще более загадочная история, как он вообще выехал за границу, имея допуск к государственной тайне. И тем не менее, так быстро и легко соскочил. Видимо, это все вскружило ему голову и он, наверное, забыл, что Британия вышла из ЕС и решил, что раз с него санкции сняли европейские, то ему все можно", - сказал Бовт.

По его мнению, Овсянникова опросят по поводу того, что он знал насчет гостайны, в частности, работая в Министерстве промышленности и на двух предприятиях, которые были тесно связаны с военно-промышленным комплексом.

Бовт высказал предположение, что у Овсянникова были документы на другое имя, по которым он и жил в Лондоне. Иначе он просто не смог бы попасть на территорию Британии.

Ранее сообщалось, что Овсянникова задержали в Великобритании по делу о нарушении санкций.

Как мы писали, летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке "губернатора" Севастополя Сергея Меняйло. Временно исполняющим обязанности "губернатора" города тогда назначили Овсянникова.