Финляндия отказалась экстрадировать в Украину Яна Петровского (другое его имя - Воислав Торден) - одного из лидеров российской неонацистской группировки "Русич", задержанного в августе.

Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat.

Причина - украинские тюрьмы. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека, которая запрещает пытки и бесчеловечные наказания. А также они переполнены и не укомплектованы должным образом.

По мнению Верховного суда Финляндии, Петровскому в Украине будет угрожать унижающее достоинство обращение.

Суд не нашел оснований даже для задержания Петровского и постановил немедленно его освободить.

Напомним, в Украине Петровского подозревают в военных преступлениях в 2014–2015 годах на территории Донбасса. Также он находится под санкциями Евросоюза и США как один из командиров "Русича".

Сообщалось, что Петровский смог въехать в Финляндию, где был впоследствии арестован, благодаря новому имени и учебе своей жены.

Группировка "Русич" - неонацистская группировка, одним из лидеров которой является Алексей Мильчаков, открыто называющий себя нацистом. В своем телеграм-канале "Русич" регулярно критикует российские власти и военное командование. В июне 2023 года группировка поддержала мятеж Евгения Пригожина, а после его гибели написала: "Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца" (то есть дала понять, что считает, что Пригожин зря пошел на договоренности с Путиным, а теперь его убили по приказу Кремля).

Летом группировка "Русич" заявила об отказе воевать против Украины, потому что власти РФ, по их мнению, не пытались помочь Петровскому избежать экстрадиции в Украину.