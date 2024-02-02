Британская газета The Guardian опубликовала репортаж из украинских тюрем, в которых находятся украинские граждане, осужденные по обвинению в сотрудничестве с РФ.

"СБУ сообщает, что она возбудила более 8100 уголовных производств, "связанных с сотрудничеством и пособничеством государству-агрессору", а украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, где их держат отдельно от других заключенных", – говорится в публикации.

При этом издание опубликовало фото мужчины, приговоренного к 12 годам лишения свободы, который подвергся нападению со стороны своих сокамерников: на его лбу они вытатуировали слово "Орк".

The Guardian рассказывает историю 30-летней Анны Голомб, которая находится в тюрьме вместе с двухлетним ребенком. Ее и ее мужа арестовало СБУ в декабре 2022 года в Часов Яре Донецкой области, найдя у них скриншоты карт, где были отмечены знаком позиции украинских сил, отправленные по Telegram на российский номер. При этом, по словам Анны, она ничего об этих картах не знала.

"Константин Ванин, 34-летний учитель из Славянска, был задержан, когда ехал около линии фронта. Он сказал, что на другой стороне жизнь "более мирная и стабильная", но заявил, что не делился никакой информацией о позициях украинской армии. По его словам, он признал вину под давлением", – рассказывает The Guardian.

Также приводится история 47-летней Оксаны Кузьмич из Херсонской области, которая оказалась на подконтрольной РФ территории и помогала проводить "референдум", поскольку у нее не было денег.

"Некоторые, однако, были открытыми и непримиримыми сторонниками России. "Мои родители вырастили меня, чтобы бороться с фашизмом, а тут фашизм", – рассказал 57-летний Юрий Цыбульский из Бахмута, приговоренный к 13 годам лишения свободы", – пишет издание.

В репортаже говорится, что большинство заключенных, с которыми говорили журналисты, написали заявление на обмен, чтобы попасть в РФ, однако от Москвы ответной реакции пока нет.

Ранее мы писали, что суд приговорил к 15 годам тюрьмы экс-депутата Николаевского горсовета, который собирал разведданные для РФ.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила четверых коллаборантов, среди которых экс-работница Минюста и сотрудники ГСЧС.