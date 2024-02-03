Фото иллюстративное: ГПСУ

С 3 февраля в Сумской области запретили движение гражданских автомобилей в 5-километровой полосе от границы Украины.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Сообщается, что с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

  • Рыжевка – Будки;
  • Будки – Искрисковщина;
  • Бессалевка – Искрисковщина;
  • Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
  • Павловка – Екатериновка – Ободы;
  • Ободы – Степовое – Перше Травня;
  • Степовое – Перше Травня – Константиновка;
  • Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;
  • Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
  • Мирополье – Миропольское;
  • Миропольское – Проходы – Турья;
  • Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;
  • Турья – Степок;
  • Угроеды – Степок;
  • Михайловское – Степок;
  • Покровское – Степок;
  • Покровка – Михайловка;
  • Покровка – Поповка – Высокое;
  • Покровка – Краснополье;
  • Рясное – Майское – Мезеновка;
  • Порозок – Поповка;
  • Александровка – Пономаренки.

На остальных участках дороги движение гражданского транспорта в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что больше всего атак российских ДРГ фиксируется в Сумской области.

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