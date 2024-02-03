В Сумской области запретили движение автомобилей в 5-километровой зоне от границы
С 3 февраля в Сумской области запретили движение гражданских автомобилей в 5-километровой полосе от границы Украины.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Сообщается, что с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:
- Рыжевка – Будки;
- Будки – Искрисковщина;
- Бессалевка – Искрисковщина;
- Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
- Павловка – Екатериновка – Ободы;
- Ободы – Степовое – Перше Травня;
- Степовое – Перше Травня – Константиновка;
- Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;
- Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
- Мирополье – Миропольское;
- Миропольское – Проходы – Турья;
- Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;
- Турья – Степок;
- Угроеды – Степок;
- Михайловское – Степок;
- Покровское – Степок;
- Покровка – Михайловка;
- Покровка – Поповка – Высокое;
- Покровка – Краснополье;
- Рясное – Майское – Мезеновка;
- Порозок – Поповка;
- Александровка – Пономаренки.
На остальных участках дороги движение гражданского транспорта в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что больше всего атак российских ДРГ фиксируется в Сумской области.
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