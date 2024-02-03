С 3 февраля в Сумской области запретили движение гражданских автомобилей в 5-километровой полосе от границы Украины.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Сообщается, что с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

Рыжевка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Бессалевка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;

Павловка – Екатериновка – Ободы;

Ободы – Степовое – Перше Травня;

Степовое – Перше Травня – Константиновка;

Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;

Турья – Степок;

Угроеды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высокое;

Покровка – Краснополье;

Рясное – Майское – Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка – Пономаренки.

На остальных участках дороги движение гражданского транспорта в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что больше всего атак российских ДРГ фиксируется в Сумской области.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.