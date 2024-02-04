В Сумской области бойцами Сил территориальной обороны была остановлена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, стрелковый бой длился около полутора часов. Российская группа насчитывала десять человек. Целью, судя по всему, было взятие украинского опорного пункта.

После первого отпора на границе, россияне сменили тактику, разделившись на две группы.

"Одна из них под прикрытием своей артиллерии производила эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа", - сообщил генерал.

Наев отметил, что благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы.

Напомним, в Сумской области запретили движение гражданских автомобилей в 5-километровой полосе от границы Украины.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что больше всего атак российских ДРГ фиксируется в Сумской области.