В понедельник, 5 февраля, в Украине с утра сообщали о сильном снегопаде.

Снегом замело Киев.

Спасатели сообщали, что сугробы снега, высотой два метра и метель наблюдались на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Снег сопровождался сильным ветром.

В ГСЧС призвали всех не отправляться при таких погодных условиях в горы и опубликовали фото с горы Поп Иван Черногорский. На нем видны сугробы высотой в рост человека.

Фото ГСЧС

В Укргидрометцентре сообщили о высокой снеголавинной опасности в Карпатах.

5-6 февраля – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Карта Укргидрометцентра

Также синоптики сообщали, что 5 февраля в Украине, кроме Закарпатья, наблюдаются порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с (1 уровень опасности".

Ранее мы писали о том, какой будет прогноз погоды в Украине на февраль 2024 года.

А также, что из-за снегопадов в Закарпатской и Львовской областях без света остались 37 населенных пунктов.