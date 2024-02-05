Киев с утра замело снегом, в Карпатах намело сугробы высотой два метра. Фото и видео
В понедельник, 5 февраля, в Украине с утра сообщали о сильном снегопаде.
Снегом замело Киев.
Спасатели сообщали, что сугробы снега, высотой два метра и метель наблюдались на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Снег сопровождался сильным ветром.
В ГСЧС призвали всех не отправляться при таких погодных условиях в горы и опубликовали фото с горы Поп Иван Черногорский. На нем видны сугробы высотой в рост человека.
Фото ГСЧС
В Укргидрометцентре сообщили о высокой снеголавинной опасности в Карпатах.
5-6 февраля – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Карта Укргидрометцентра
Также синоптики сообщали, что 5 февраля в Украине, кроме Закарпатья, наблюдаются порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с (1 уровень опасности".
Ранее мы писали о том, какой будет прогноз погоды в Украине на февраль 2024 года.
А также, что из-за снегопадов в Закарпатской и Львовской областях без света остались 37 населенных пунктов.