Мокрый снег и дождь. В Киеве водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
В четверг, 14 декабря, в Киеве неблагоприятные погодные условия - мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. Температура от 0 до 2 тепла.
Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.
В столице выпала значительная количество осадков. Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега, обрабатывают дороги противогололедными средствами.
Задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 человек.
Власти обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по улицам города.
Водителей попросили не парковать автомобили по обе стороны дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.
Напомним, что ранее мы писали, что из-за снегопадов в Украине задерживается ряд поездов.
А также, что на фронте увеличивается количество грызунов в окопах и ухудшается погода.