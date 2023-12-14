В четверг, 14 декабря, в Киеве неблагоприятные погодные условия - мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. Температура от 0 до 2 тепла.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.

В столице выпала значительная количество осадков. Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега, обрабатывают дороги противогололедными средствами.

Задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 человек.

Власти обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по улицам города.

Водителей попросили не парковать автомобили по обе стороны дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, что ранее мы писали, что из-за снегопадов в Украине задерживается ряд поездов.

А также, что на фронте увеличивается количество грызунов в окопах и ухудшается погода.