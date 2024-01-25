Вчера в западных областях Украины разбушевалась непогода. Из-за снегопадов в Закарпатской и Львовской областях произошли отключения света в 37 населенных пунктах.

Об этом сообщили 25 января глава Закарпатской ОВА Виктор Микита на странице в Фейсбуке и руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 января из-за продолжительных снегопадов и налипания мокрого снега в Закарпатской области частично обесточены 20 населенных пунктов, из них:

в Хустском районе – 15 населенных пунктов;

Раховском – 4;

Тячевском – 1.

"В настоящее время на местах повреждений работают ремонтные бригады. В районах и населенных пунктах функционируют "пункты несокрушимости", - сообщил глава Закарпатской ОВА.

Как сообщает Козицкий, во Львовской области в результате сильных снегопадов и порывов ветра остались без света 17 населенных пунктов, из них три - полностью обесточены, а 14 - частично. Самая сложная ситуация сложилась в Стрыйском районе.

"Над восстановлением работают 11 бригад "Львовоблэнерго". Привлечены 46 специалистов и 16 единиц техники", - говорится в сообщении главы Львовской ОВА.

Ранее мы рассказывали, как многие украинцы остались без света из-за обледенения проводов.

Перед этим в Минэнерго сообщали, что похолодание в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.