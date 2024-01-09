По Украине из-за непогоды обесточены 1025 населенных пунктов. Больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

Николаевоблэнерго показало, как выглядит обледенение линий электропередач. Слой льда на проводах иногда более 5 сантиметров.

Отмечается, что это опасное явление, приводящее к большому количеству повреждений.

Ранее в Минэнерго сообщили, что похолодание, которое ожидается в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.

Напомним, все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января переходят на дистанционный формат обучения из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Также мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы со снегопадами, вьюгами, дождями и гололедицей. Холоднее всего будет на северо-востоке страны - до 18-20 градусов мороза.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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