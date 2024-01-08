Все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января переходят на дистанционный формат обучения из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп, но родителей просят по возможности оставить детей дома.

О восстановлении очного обучения сообщат отдельно.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, по всей территории региона ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, значительное понижение температуры воздуха и сильные порывы ветра.

В ДТЭК сообщают, что на данный момент без света остаются 262 населенных пункта области.

В сети сегодня публиковали видео, как в Белгород-Днестровском под Одессой ветер повалил ветрогенератор.

Ранее в Минэнерго сообщили, что похолодание, которое ожидается в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.

Напомним, с 6 января в Украине прогнозировалось резкое похолодание. Морозы обещали вместе со снегопадами, вьюгами, дождями и гололедицей. Холоднее всего будет на северо-востоке страны - до 18-20 градусов мороза.