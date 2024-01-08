В Одесской области из-за непогоды учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения
Все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января переходят на дистанционный формат обучения из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп, но родителей просят по возможности оставить детей дома.
О восстановлении очного обучения сообщат отдельно.
По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, по всей территории региона ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, значительное понижение температуры воздуха и сильные порывы ветра.
В ДТЭК сообщают, что на данный момент без света остаются 262 населенных пункта области.
В сети сегодня публиковали видео, как в Белгород-Днестровском под Одессой ветер повалил ветрогенератор.
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Напомним, с 6 января в Украине прогнозировалось резкое похолодание. Морозы обещали вместе со снегопадами, вьюгами, дождями и гололедицей. Холоднее всего будет на северо-востоке страны - до 18-20 градусов мороза.