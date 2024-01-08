Завтра, 9 января, в Украине сохранится морозная погода. В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

Завтра днём ожидается - 7-12 градусов. В южной части будет выше: ночью -6-11, днем ​​-2-6 градусов, в Крыму ночью -1-4 градуса, днем ​​около нуля, пишет синоптик.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем ​​даже будем жмуриться от солнца", - рассазывает Диденко.

В Киеве ночью ожидается -12-15 градусов. В течение дня температура поднимется до 10-12 градусов.

По данным синоптика, 10-11 января ожидается потепление, а уже 12-13 января – снова похолодание.

Но 14-15 января температура воздуха повысится.

Напомним, все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января переходят на дистанционный формат обучения из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Ранее в Минэнерго сообщили, что похолодание, которое ожидается в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.