Шесть человек, в том числе трое полицейских, ранены в результате нападения на блокпост у здания суда в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Сообщается, что была предпринята попытка вооруженного нападения у здания суда в Стамбуле.

Напавшие мужчина и женщина ликвидированы, заявил глава МВД Турции Али Ерликая. В результате нападения пострадали 6 человек, среди них трое полицейских.

Заявлена их принадлежность к террористической организации Революционная народно-освободительная партия-фронт.

Ранее мы писали, что в конце января в Стамбуле неизвестные напали на прихожан католического храма во время воскресной службы. Они застрелили одного их верующих и скрылись. В церковь проникли двое вооруженных людей в масках с пистолетом.

Также мы сообщали, что террористы хотели на Новый год протаранить Кёльнский собор автомобилем со взрывчаткой, а также устроить теракт в главном соборе Вены. Силовики ФРГ обеспокоены тем, что так и не смогли найти взрывчатку, оружие и автомобиль террористов, а также установить их сообщников.