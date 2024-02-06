Получить водительское удостоверение теперь можно еще в ряде стран Европы: Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Отныне международная доставка водительских удостоверений доступна также в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии", - написал он.

Услуга теперь доступна в 22 странах Европы (на карте).

Заказ делается в Кабинете водителя.

Международную доставку водительских прав запустили почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов у ​​Польши – около 70%.

Напомним, украинцам разрешили сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.

Ранее мы писали, что новое водительское удостоверение теперь можно не только заказать в "Дие", но и получить с доставкой домой. Услуга доступна для водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, а также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.