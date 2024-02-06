В Кремле не подтвердили, но и не опровергли планы запрета VPN-сервисов в РФ.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в России с 1 марта вступит в силу запрет на средства обхода блокировок сайтов в Интернете VPN.

"В соответствии с законодательством, в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Артем Шейкин заявлял, что особенно важно будет ограничить доступ к приложениям американской компании Meta.

Между тем IT-эксперты предупреждают, что полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима.

Также мы рассказывали, что в России блокируют сайты, где рассказывают об установке VPN и обходе блокировок.