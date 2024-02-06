В Житомирской области семь человек погибли от отравления угарным газом
В Житомирской области семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме.
Об этом сообщает ГСЧС.
Трагедия произошла в с. Большие Низгорцы Бердичевского района. По предварительным данным, утечка произошла из-за неисправности газового отопления.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Недавно в Житомирской области в частном доме задохнулись при пожаре двое маленьких детей, оставленных без присмотра. Спасатели предполагают, что причиной пожара стали вещи и детская кровать, стоявшие вплотную к печке.
Также во Львове из-за взрыва газа три человека погибли, еще три получили ранения, среди них двое детей. Правоохранители установили, что произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.
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