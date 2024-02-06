Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений на сегодняшнем заседании поддержал поданный президентом законопроект о множественном гражданстве.

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект, определенный президентом как безотлагательный, актуализирует положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствует правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в составе Вооруженных сил Украины и принимающих участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее в МИД заявляли, что украинские военнообязанные не смогут выехать за границу в случае получения еще одного гражданства после того, как закон о множественном гражданстве будет принят.

На сайте Верховной Рады появился текст этого законопроекта о множественном гражданстве появился в конце января. Мы приводили его основные положения.