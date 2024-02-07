Верховная Рада проголосовала за то, чтобы не уничтожать сперму и женские репродуктивные материалы погибших военных. Соответствующие правки в проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа" поддержали 264 депутата, против не голосовал никто.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента, в которой указано, что 7 февраля закон принят.

В ранее принятой редакции законопроект требовал уничтожать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, полицейских и спасателей. Это положение закона, который должен был вступить в силу в марте, вызвало скандал в соцсетях.

В новой редакции закон предусматривает, что с 2025 года репродуктивные клетки погибших будут храниться за счет государства три года с возможностью дальнейшего хранения за счет лица, указанного в распоряжении погибшего. Погибший или погибшая будет официально считаться отцом или матерью ребенка, что в прежнем законодательстве также не было прописано.

В конце января мы подробно рассказывали о скандале вокруг принятого закона, согласно которому после смерти человека его репродуктивный материал, хранящийся в клиниках, утилизируется.

Ранее мы рассказывали, что из-за войны из Украины выехали много суррогатных матерей, а очередь на них может растянуться на 5-7 лет.