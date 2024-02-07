Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. А профильный комитет по вопросам соцполитики отметил неудовлетворительную работу министерства.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

За отставку проголосовали 302 депутата.

"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти, так и оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", - пишет Железняк.

Напомним, 5 февраля в Верховную Раду поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке.

Лапутина стала министром по делам ветеранов Украины в декабре 2020 года. Она - одна из немногих в Украине женщин-генералов. Служила в СБУ и участвовала в АТО.

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