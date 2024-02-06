Верховная Рада вызвала на отчет главу СБУ Василия Малюка из-за скандала со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.Info.

Соответствующее решение поддержали 159 народных депутатов (при необходимых 150 голосах). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

А СБУ опубликовала заявление от лица Малюка, где он выразил возмущение действиями "отдельных сотрудников" Департамента защиты нацгосударственности.

"К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", - говорится в сообщении.

Также Малюк подтвердил, что главу Департамента защиты нацгосударственности уволили из-за слежки за журналистами.

При этом глава СБУ заверяет, что "будет делать все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно".

Напомним, издание Bihus.Info обвинило Службу безопасности Украины в слежке за своими сотрудниками.

Скандал разразился в январе, когда в сети появились видео, на которых сотрудники издания Bihus.Info употребляли наркотики.