В среду, 7 февраля, Верховная Рада уволила с должности члена Центральной избирательной комиссии, Юрия Буглака, который уже два года находится за границей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 300 депутатов.

Семь месяцев назад СМИ опубликовали расследование, что он уже полтора года живет в Майами, но получил из украинского бюджета 1,5 млн гривен выплат на "решение бытовых вопросов" и "оздоровление".

Сам Буглак заявил, что уехал по "личным обстоятельствам", а увольняться не собирается.

Также сегодня Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. А профильный комитет по вопросам соцполитики отметил неудовлетворительную работу министерства. За отставку проголосовали 302 депутата. Сама Лапутина на заседание не пришла.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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