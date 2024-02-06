Возможные кадровые перестановки в украинской власти не повлияют на отношения Киева с западными партнерами.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой Жоау Гомешом Кравинью.

"Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами, потому что наши партнеры уважают полномочия президента по принятию тех решений, о которых я упомянул. Это суверенное конституционно гарантированное право президента Украины", - сказал министр иностранных дел.

Он добавил, что президент является верховным главнокомандующим ВСУ, курирует оборону и внешнюю политику Украины.

"Поэтому он имеет полное конституционное право принимать решения, которые считает необходимыми для обеспечения эффективности управления и достижения той стратегической цели, которую я описал (победа над РФ - Ред.)", - отметил Кулеба.

Напомним, что во вчерашнем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна кадровая перезагрузка по многим направлениям.

За несколько часов до этого в отставку подала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Её прошение об отставке рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.