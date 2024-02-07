В Украине насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые нигде не работают и не служат в ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Третьякова опубликовала соответствующую таблицу с информацией о численности граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

При этом численность служащих военных пенсионеров в возрасте до 60 лет составляет всего 21 тысячу человек.

Ранее мы писали, что численность ВСУ составляет 887,1 тысячи человек.

Между тем война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

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