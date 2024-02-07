Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал эффектное фото кусочка соты, оставшейся от разоренного гнезда диких пчел.

Снимок появился в Фейсбуке.

Кто разорил гнездо, неизвестно. В лесу многие любят сладкое или даже самих насекомых и их личинок.

Восковые соты медоносных пчел считаются наиболее совершенными постройками в мире насекомых. При строительстве сот пчелы оттягивают ячейки с обеих сторон средостения сота; способ крепления каждой из ячеек не предусматривает каких-либо зазоров и нестыковок во всех трёх измерениях, обеспечивая очень плотную и экономичную упаковку. В результате на строительство одной ячейки уходит минимум воска.

Как в естественных условиях у диких пчел, так и в улье соты расположены вертикально. Соты служат вместилищем для яиц, личинок и пищевых запасов (мёда и перги), а также местом пребывания для взрослых насекомых.

Ранее заповедник публиковал фото стада благородных оленей в зоне отчуждения.

Также заповедник показывал снимок зайца-русака в зимнем меху у заброшенного жилья в зоне ЧАЭС.