Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото группы благородных оленей.

Снимок появился в Фейсбуке.

Благородный олень - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы европейских и сибирских лесов, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса привели к тому, что более-менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Олени едят не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и болотную растительность. Могут есть такие ядовитые растения, как красавка и аконит. Хвою олени есть не могут, поэтому когда голод заставляет их это делать, нередко погибают от воспаления желудочно-кишечного тракта. Олени живут в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности. Они могут обходиться без пресной воды, как на острове Бирючем в Азово-Сивашском заповеднике. Но все же родными местами оленей служат светлые леса, в основном широколиственные, лесистые острова, и даже темнохвойные леса. В горных местностях для оленей важна возможность отойти в период глубоких снегов на мало заснеженные склоны.

На равнинах олени живут оседло, держась стадами по 10 и более голов на сравнительно небольших участках (300-400 га летом и 200 га зимой), проходя по глубокому снегу не более 1-2 км в сутки. В горах совершают большие сезонные переходы, проходя по 50 км в день, иногда даже по 150 км. Переход в места, где меньше снега, происходит постепенно и занимает полтора-два месяца. В апреле-мае, когда в горах тает снег, олени возвращаются.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото волка в зимней зоне отчуждения.

Также заповедник публиковал фото русака в зимнем меху у заброшенного жилья в зоне ЧАЭС.